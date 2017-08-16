ملخص-ارتفاع أرباح السويدي الكتريك المصرية في الربع/2

16 أغسطس آب (رويترز) - شركة السويدي الكتريك المصرية:

* صافي الربح المجمع العائد للمساهمين في الربع الثاني بلغ 1.5 مليار جنيه (84.65 مليون دولار) مقابل 873.4 مليون قبل عام.

* الإيرادات المجمعة في الربع الثاني بلغت 10.87 مليار جنيه مقابل 5.86 مليار جنيه قبل عام.

* صافي الربح المجمع في النصف الأول بلغ 3.05 مليار جنيه مقابل 1.66 مليار جنيه قبل عام.

* الإيرادات المجمعة في النصف الأول بلغت 20.66 مليار جنيه مقابل 10.55 مليار جنيه قبل عام.

* مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح بواقع ثمانية جنيهات للسهم عن النصف الأول من 2017.(الدولار = 17.72 جنيه مصري) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)