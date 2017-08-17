ارتفاع أرباح سوديك المصرية 130% في الربع/2

القاهرة 17 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر اليوم الخميس أن صافي الربح قفز 129.9 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران 340.497 مليون جنيه (19.22 مليون دولار) مقارنة مع 148.111 مليون جنيه قبل عام.

وبلغت إيرادات النشاط التي حققتها الشركة في الربع الثاني العام 1.173 مليار جنيه مقارنة مع 624 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة مصر اليوم إن السيولة بلغت 1.63 مليار جنيه في 30 يونيو حزيران والقروض 1.34 مليار جنيه والمستحقات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1.32 مليار جنيه.

كان ماجد شريف الرئيس التنفيذي للشركة قال في مقابلة مع رويترز في مايو أيار إن سوديك تسعى لشراء أراض جديدة في شمال وغرب القاهرة في إطار مساعيها لشراء أراض بقيمة 600 مليون جنيه.

وبحلول الساعة 0838 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم الشركة 1.12 بالمئة إلى 13.55 جنيه.