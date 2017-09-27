أرباح جنوب الوادي للاسمنت المصرية تقفز 60% في الربع/2

القاهرة 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال جنوب الوادي للأسمنت المصرية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الشركة 59.6 بالمئة في الربع الثاني من العام.

بلغ صافي الربح 69.102 مليون جنيه (3.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 43.288 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة من الأسمنت 4.7 بالمئة في الربع الثاني إلى 251.774 مليون جنيه من 240.463 مليون.

تعمل الشركة في إنتاج الاسمنت ومواد البناء ومستلزمات التشييد.

وفي النصف الأول من العام زادت أرباح الشركة 3.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 89.119 مليون جنيه.

وارتفعت مبيعات الاسمنت في النصف الأول 3.6 بالمئة عنها قبل عام إلى 513.328 مليون جنيه.