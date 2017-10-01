خسائر القلعة المصرية تتفاقم في النصف/1

الكويت أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهت النتائج المالية التي أعلنتها شركة القلعة المصرية اليوم الأحد تفاقم صافي الخسائر المجمعة للشركة كثيرا ليصل إلى 3.62 مليار جنيه (205.57 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي مقابل خسارة 995.8 مليون جنيه قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيانها للبورصة المصرية أنها سجلت خسائر بلغت 3.08 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع خسائر قدرها 643.7 مليون جنيه في الفترة ذاتها قبل عام.

وبلغت الإيرادات المجمعة 4.40 مليار جنيه في النصف الأول مقارنة مع 3.56 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2016، بينما بلغت إيرادات الربع الثاني 2.28 مليار جنيه مقارنة مع 1.83 مليار قبل عام.