مساهمو مصر الجديدة للإسكان يقرون توزيع 0.60 جنيه للسهم على قسطين

القاهرة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم الاثنين إن مساهميها أقروا توزيع 0.60 جنيه للسهم على قسطين عن أرباح 2016-2017.

كان التوزيع المقترح عن 2016-2017 يبلغ 0.78 جنيه للسهم ولكن جرى تخفيضه في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أمس الأحد إلى 0.60 جنيه.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد الضريبة نحو 348.85 مليون جنيه (19.8 مليون دولار) في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران، انخفاضا من نحو 400.65 مليون جنيه في السنة السابقة.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة مصر اليوم إن الدفعة الأولى من التوزيع ستصرف خلال شهر من اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة لها بواقع 0.35 جنيه للسهم بينما يتم صرف الدفعة الثانية وقدرها 0.25 جنيه للسهم في موعد أقصاه يونيو حزيران 2018.