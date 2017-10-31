أرباح أموك المصرية تقفز 375% في الربع/1

القاهرة 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الثلاثاء أن صافي ربحها قفز 374.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018.

وبلغ صافي ربح الشركة 402.647 مليون جنيه (22.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 84.844 مليون جنيه قبل عام.

وقفزت المبيعات 188 بالمئة إلى 3.528 مليار جنيه من 1.225 مليار في الربع الأول من 2016-2017.

وتوفر أموك جانبا من احتياجات السوق المحلية في مصر من المنتجات البترولية وخاصة السولار والبوتاجاز.