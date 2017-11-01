أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية تقفز 29.5% في 9 أشهر

القاهرة أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الأربعاء أن صافي ربحها قفز 29.5 بالمئة على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2017.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن أرباحها الصافية غير المدققة بلغت 703 ملايين جنيه (39.7 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 543 مليونا قبل عام.

وتعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات وتصنيع خطوط الأنابيب وتنتج الإيثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.

وزادت المبيعات 48.2 بالمئة إلى 3.323 مليار جنيه من 2.242 مليار في أول تسعة أشهر من 2016.

وتمتلك القابضة للبتروكيماويات 20 بالمئة من أسهم سيدي كرير بينما تمتلك البتروكيماويات المصرية سبعة بالمئة والأهلي كابيتال سبعة بالمئة وبنك الاستثمار سبعة بالمئة وصندوق التأمين الاجتماعي 32 بالمئة ومصر للتأمين ثلاثة بالمئة وبنك ناصر اثنين بالمئة والباقي تداول حر في بورصة مصر.