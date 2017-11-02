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#EG Company Results
2 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 07:10 / منذ يوم واحد

ملخص-أرباح بالم هيلز المصرية تهوي 50% في الربع/3

صحفيو رويترز

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القاهرة 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - بالم هيلز للتعمير المصرية:

* صافي ربح الشركة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 118 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل 235 مليونا قبل عام بتراجع 50%.

* صافي ربح الشركة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 467 مليون جنيه في 9 أشهر مقابل 404 ملايين قبل عام بارتفاع 16%.

* مبيعات الشركة بلغت 1.529 مليار جنيه في الربع الثالث مقابل 1.485 مليار قبل عام بارتفاع 3%.

* مبيعات الشركة بلغت 4.757 مليار جنيه في 9 أشهر مقابل 3.656 مليار قبل عام بارتفاع 30%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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