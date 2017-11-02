مقدمة 1-أرباح مجموعة طلعت مصطفى المصرية تقفز 72% في 9 أشهر

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القاهرة 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة، اليوم الخميس أن صافي الربح قفز 72 بالمئة في أول تسعة أشهر من هذا العام بدعم من نمو الإيرادات.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 1.058 مليار جنيه (59.9 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 616.396 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم المجموعة عند 9.59 جنيه بارتفاع 0.95 بالمئة.

وزادت إيرادات الشركة 43 بالمئة إلى 5.615 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من هذا العام مقارنة مع 3.932 مليار في الفترة المقابلة من 2016.

وقالت المجموعة في بيان إلى بورصة مصر إن تعاقداتها في أول تسعة أشهر من هذا العام بلغت 9.532 مليار جنيه.

ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مدينة الرحاب ومشروع مدينتي بشرق القاهرة المقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.