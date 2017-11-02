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#EG Company Results
2 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 14:16 / منذ يوم واحد

ملخص-سنتامين: الأرباح قبل الضرائب 75.5 مليون دولار في الربع/3 مقابل 93.7 مليون قبل عام

صحفيو رويترز

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    2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سنتامين:
    * الأرباح قبل خصم الضرائب 75.5 مليون دولار في الربع الثالث
من
العام مقارنة مع 93.7 مليون دولار قبل عام.
    * إنتاج الذهب بلغ مستوى قياسيا في الربع الثالث عند 156 ألفا
و533
أوقية (أونصة) بزيادة 26 بالمئة عن الربع الثاني من 2017 وخمسة
بالمئة عن الربع الثالث من 2016.
    * إنتاج الربع الثالث ثلاثة ملايين طن من محطة معالجة السكري
بانخفاض
طفيف نسبته اثنين بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من عام 2017
وبزيادة نسبتها سبعة بالمئة عن الربع الثالث من 2016.
    * الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 103.6
مليون
دولار بارتفاع نسبته 57 بالمئة عن الربع الثاني من 2017 بسبب زيادة
في حجم المبيعات ومتوسط سعر الذهب.


    

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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