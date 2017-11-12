إيديتا المصرية تحقق زيادة 47.4% في صافي ربح الربع/3

القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت إيديتا للصناعات الغذائية المصرية اليوم الأحد إنها حققت نموا بلغ 47.4 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 66.7 مليون جنيه مصري، بينما بلغ صافي الربح في التسعة أشهر الأولى من العام 105.4 مليون جنيه، مقابل 119.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.

وقالت الشركة في بيان إن الإيرادات بلغت 832.2 مليون جنيه في الربع الثالث، بنمو سنوي قدره 35.8 في المئة، بينما بلغت الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من العام 2.1 مليار جنيه تقريبا، بزيادة سنوية قدرها 24.1 في المئة.

وأضافت إيديتا أن نتائج الربع الثالث تعكس كفاءة نموذج أعمال الشركة وسرعة استجابتها لتحولات المشهد الاقتصادي خلال الفترة الماضية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)