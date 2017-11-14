مقدمة 1-نمو أرباح المصرية للاتصالات 16.4% في الربع/3

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القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إن صافي ربحها ارتفع 16.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام.

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن صافي ربحها بعد الضرائب بلغ 1.008 مليار جنيه (57.40 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول، مقارنة مع 866 مليون جنيه في الفترة ذاتها قبل عام.

وأضافت الشركة أن إيراداتها قفزت 34.4 في المئة في الربع الثالث على أساس سنوي إلى 4.433 مليار جنيه.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، زاد صافي الربح بعد الضرائب 12 بالمئة إلى 3.547 مليار جنيه مقارنة مع 3.181 مليار في الفترة نفسها قبل عام. وارتفع إجمالي الإيرادات في تلك الفترة 37 بالمئة إلى 13.261 مليار جنيه.

وقالت المصرية للاتصالات إن ”النفقات الاستثمارية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بلغت ما قيمته 3.3 مليار جنيه مصري بعد استبعاد قيمة رسوم رخصة التليفون المحمول مقارنة ب 1.6 مليار عن نفس الفترة من العام السابق“.

كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر أيلول عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه.

وبلغ صافي دين الشركة، التي تملك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهمها، 5.6 مليار جنيه في 30 سبتمبر أيلول 2017 مقارنة مع 2.1 مليار جنيه في ديسمبر كانون الأول 2016.

وقالت الشركة التي دشنت خدمات الهاتف المحمول في سبتمبر أيلول إن إجمالي عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول بلغ 352 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من 2017 مضيفة أن عدد المشتركين بلغ حتى الآن 1.6 مليون مشترك.

وقال أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة تعليقا على النتائج ”نحن متأكدون من الفرص الهائلة الموجودة في مجال خدمات التليفون المحمول، وتملؤنا الثقة في رؤيتنا طويلة الأمد بعد تحقيقنا لمليون عميل للتليفون المحمول في الشهر الأول من إطلاق الخدمة“.

وأغلق سهم الشركة منخفضا 0.52 بالمئة عند 13.48 جنيه.

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