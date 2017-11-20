أرباح مستشفى كليوباترا المصرية تقفز 45% في الربع/3

القاهرة 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة مستشفى كليوباترا، أحد أكبر مستشفيات القطاع الخاص في مصر، إن صافي ربحها في الربع الثالث من هذا العام زاد 45 بالمئة إلى 32 مليون جنيه (1.81 مليون دولار).

وذكرت الشركة في بيان صحفي أن إيراداتها ارتفعت 38 بالمئة إلى 293.2 مليون جنيه في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول بينما زادت إيرادات أول تسعة اشهر من العام 30 بالمئة إلى 817.1 مليون جنيه.

وتملك كليوباترا أربعة مستشفيات داخل مصر، وهي تابعة لمجموعة من صناديق الاستثمار التابعة لمجموعة أبراج الإماراتية.

وقفزت أرباح الشركة في أول تسعة أشهر من هذا العام 60 بالمئة إلى 84.6 مليون جنيه.