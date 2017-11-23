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#EG Company Results
23 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 07:31 / بعد يوم واحد

ملخص-أرباح بايونيرز المصرية تتراجع 22.5% في الربع/3

صحفيو رويترز

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القاهرة 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المصرية:

* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 84.118 مليون جنيه في الربع/3 مقابل 108.549 مليون قبل عام.

* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 403.006 مليون جنيه في تسعة أشهر مقابل 510.027 مليون قبل عام.

* إيرادات أنشطة الشركة 2.464 مليار جنيه في الربع/3 مقابل 795.557 مليون قبل عام.

* إيرادات أنشطة الشركة 5.775 مليار جنيه في تسعة أشهر مقابل 4.757 مليار قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير معتز محمد - هاتف 0020223948031)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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