ملخص-أرباح بايونيرز المصرية تتراجع 22.5% في الربع/3

القاهرة 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المصرية:

* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 84.118 مليون جنيه في الربع/3 مقابل 108.549 مليون قبل عام.

* صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الأقلية 403.006 مليون جنيه في تسعة أشهر مقابل 510.027 مليون قبل عام.

* إيرادات أنشطة الشركة 2.464 مليار جنيه في الربع/3 مقابل 795.557 مليون قبل عام.

* إيرادات أنشطة الشركة 5.775 مليار جنيه في تسعة أشهر مقابل 4.757 مليار قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير معتز محمد - هاتف 0020223948031)