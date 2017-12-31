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#EG Company Results
31 كانون الأول ديسمبر 2017 / 08:19 / بعد يومين

إعادة-ملخص-تفاقم خسائر القلعة المصرية في الربع/3

صحفيو رويترز

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القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - شركة القلعة المصرية:

* الخسارة الصافية المجمعة العائدة للمساهمين 311.6 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل خسارة 214 مليونا قبل عام.

* الإيرادات المجمعة 2.47 مليار جنيه في الربع الثالث مقارنة مع 1.76 مليار قبل عام.

* الخسارة الصافية المجمعة العائدة للمساهمين 3.45 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل خسارة 773.2 مليون قبل عام.

* الإيرادات المجمعة 6.87 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من العام مقابل 5.32 مليار قبل عام. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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