صافي مبيعات طلعت مصطفي المصرية 13.11 مليار جنيه بنهاية 2017

القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة، اليوم الاثنين إن صافي مبيعاتها زاد لمثليه عنه قبل عام ليصل إلى 13.107 مليار جنيه (742.61 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2017.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المبيعات هي الأعلى منذ 2008 وتتجاوز المستهدف في الموازنة السنوية.

وقالت ”تتضمن المبيعات مبلغ 3.630 مليار جنيه تمثل الشق التجاري والإداري خلال عام 2017 مما يؤكد مقدرة المجموعة على الاستفادة مما تحقق من تسليمات لوحدات سكنية خلال الفترة الماضية أدت لخلق كثافة سكانية مناسبة تدعم الإسراع في عملية تعظيم المردود من الخدمات التجارية والخدمية.. الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على الطلب على كل من الوحدات السكنية أو الخدمية والتجارية“.

كانت طلعت مصطفى قالت في نهاية نوفمبر تشرين الثاني إنها تتوقع وصول المبيعات إلى 13 مليار جنيه بنهاية 2017 وأن تستمر المجموعة في تحقيق مستويات قياسية من المبيعات في 2018.

وبحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش كان سهم الشركة منخفضا 0.6 بالمئة إلى عشرة جنيهات.

(الدولار = 17.65 جنيه مصري)