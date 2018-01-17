مبيعات أوراسكوم للتنمية مصر تقفز 87.5% في 2017

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر التابعة للملياردير المصري سميح ساويرس اليوم الأربعاء إن مبيعات الشركة قفزت 87.5 بالمئة في 2017 بفضل المبيعات القوية في مدينة الجونة السياحية.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن مبيعاتها بلغت 1.46 مليار جنيه (82.25 مليون جنيه) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 781 مليونا في 2016.

تمتلك أوراسكوم 17 فندقا في الجونة.

ويتمثل نشاط أوراسكوم للتنمية مصر، ومقرها القاهرة، في الاستثمار بالمجال العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات والتمويل العقاري.

وقالت أوراسكوم إنها تعمل على ”تحسين المركز المالي للمجموعة من خلال إعادة هيكلة القروض وتخفيضها بمبلغ يتراوح بين 800 مليون جنيه ومليار جنيه خلال 2018 عن طريق بيع بعض الأصول غير الأساسية“.

وبلغت القروض والتسهيلات البنكية للشركة 4.544 مليار جنيه بنهاية سبتمبر أيلول 2017.