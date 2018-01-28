مقدمة 1-دومتي المصرية تتحول للربحية في الربع/4

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة الأولية لشركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) المصرية اليوم الأحد تحول الشركة للربحية خلال الربع الأخير من 2017.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة أن صافي ربحها المجمع بلغ 30.6 مليون جنيه (1.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل خسارة 29 مليونا قبل عام.

تأسست دومتي، أكبر منتج للجبن الأبيض في مصر، عام 1985 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان وأضافت إنتاج العصائر لنشاطها في 2013.

وزادت مبيعات دومتي المجمعة 32.8 بالمئة في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول إلى 615 مليون جنيه مقابل 463 مليونا قبل عام.