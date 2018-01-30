أرباح الشرقية للدخان المصرية تقفز 160% في النصف/1 من 2017-2018

القاهرة 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية اليوم الثلاثاء أن صافي الربح قفز 160 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو تموز.

وبلغ صافي ربح الشركة التي تحتكر صناعة السجائر في مصر بعد الضريبة 2.32 مليار جنيه (131.46 مليون دولار) في ستة أشهر حتى ديسمبر كانون الأول 2017 مقابل 890.4 مليون جنيه في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.

وارتفعت مبيعات الشركة 35.7 بالمئة إلى 6.80 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية من 5.01 مليار في الفترة ذاتها قبل عام.

تبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة للشركات الأجنبية الأخرى.

وفي نوفمبر تشرين الثاني أعلنت الشركة عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بنسب تتراوح بين 12.5 و25 بالمئة وذلك بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على التبغ وغيره من المنتجات في البلاد.