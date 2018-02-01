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#EG Company Results
February 1, 2018 / 6:40 AM / a day ago تم التحديث قبل

نمو أرباح البنك التجاري الدولي مصر 20% في الربع/4

صحفيو رويترز

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القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص في البلاد، إن صافي ربحه في الربع الأخير من 2017 زاد 20 بالمئة إلى 1.87 مليار جنيه (105.5 مليون دولار).

وأضاف البنك في بيان نشر الليلة الماضية أن صافي ربح البنك السنوي بلغ 7.52 مليار جنيه مرتفعا 25 بالمئة عن السنة السابقة.

وزادت إيرادات البنك في الربع الأخير من 2017 بنحو 24 بالمئة إلى 3.85 مليار جنيه، بينما ارتفعت في العام الماضي بأكمله 32 بالمئة إلى 14.88 مليار جنيه.

الدولار = 17.73 جنيه مصري تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031

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