أرباح كريدي أجريكول مصر تقفز 44% في 2017

القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - قال بنك كريدي أجريكول مصر اليوم الخميس إن صافي الربح قفز 44.4بالمئة في عام 2017 بدعم من إيرادات الفوائد.

وبلغ صافي الربح المجمع للبنك 1.955 مليار جنيه (110.3 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 1.353 مليار في 2016.

وكشفت بيانات المركز المالي للبنك أن إجمالي الودائع تراجع 5.2 بالمئة في 2017 إلى 37.079 مليار جنيه من 39.130 مليار جنيه.

وتراجعت محفظة القروض 5.8 بالمئة إلى 18.180 مليار جنيه في 2017 من 19.305 مليار في السنة السابقة.

وزادت إيرادات الفوائد 43.3 بالمئة إلى 4.797 مليار جنيه من 3.348 مليار جنيه في عام 2016.