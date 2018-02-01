مقدمة 1-نمو أرباح البنك التجاري الدولي مصر 20% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل وسعر السهم)

القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص في البلاد، إن صافي ربحه في الربع الأخير من 2017 زاد 20 بالمئة إلى 1.87 مليار جنيه (105.5 مليون دولار).

وأضاف البنك في بيان نشر الليلة الماضية أن صافي ربح البنك السنوي بلغ 7.52 مليار جنيه مرتفعا 25 بالمئة عن السنة السابقة.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع جنيه للسهم عن أرباح 2017.

وبحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم البنك عند 79.5 جنيه بارتفاع 1.48 بالمئة.

وزادت إيرادات البنك في الربع الأخير من 2017 بنحو 24 بالمئة إلى 3.85 مليار جنيه، بينما ارتفعت في العام الماضي بأكمله 32 بالمئة إلى 14.88 مليار جنيه.

وقال البنك في بيان إلى بورصة مصر اليوم الخميس إن اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك سيكون في الرابع من مارس آذار.