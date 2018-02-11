مصحح-دانة غاز تحقق ربحا صافيا في 2017 بفضل تسوية مع حكومة كردستان

(لتصحيح قيمة انخفاض القيمة في الفقرة الرابعة)

دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - حققت شركة الطاقة الإماراتية دانة غاز ربحا صافيا بلغ 83 مليون دولار في 2017 مقارنة بخسائر صافية 88 مليونا قبل عام بعدما حصلت على مبلغ مليار دولار ضمن تسوية مع حكومة كردستان العراق.

وتعززت إيرادات الشركة أيضا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في مصر وكردستان حيث الأصول الرئيسية للشركة المدرجة في أبوظبي.

ووفقا لحسابات أجرتها رويترز فقد منيت الشركة بخسارة صافية 42 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع أرباح سبعة ملايين دولار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان أن نتائج الربع الرابع تأثرت بمخصصات ”انخفاض قيمة بمقدار 34 مليون دولار مقابل موجودات حقل الزوراء عقب استلام تقرير احتياطيات الحقل في نهاية العام“.

كانت دانة، كشريك في كونسورتيوم بيرل بتروليوم الذي يضم أو.ام.في النمساوية وام.أو.ال المجرية وآر.دبليو.إي الألمانية، أقامت دعوى بحق حكومة إقليم كردستان العراق أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي في 2013 متهمة الحكومة بعدم دفع كامل مستحقات إنتاج سوائل الغاز.

وتوصلت دانة وشركاؤها إلى تسوية مالية نهائية في أغسطس آب تضمنت سداد حكومة إقليم كردستان 600 مليون دولار فورا إلى الكونسورتيوم علاوة على 400 مليون دولار للاستثمار في عمليات تطوير الإنتاج في الإقليم.

ودانة غاز التي واجهت صعوبة في تحصيل مستحقات لها في مصر وكردستان على مدى السنوات الأربع الماضية حصلت على 466 مليون دولار من كردستان العراق و164 مليونا من مصر العام الماضي.

وبلغ الرصيد النقدي والأرصدة لدى البنوك 608 ملايين دولار في نهاية 2017 وهو ما يزيد على مثليه في نهاية 2016 عندما كان 302 مليون دولار.

والشركة في خضم نزاع قضائي مع حملة صكوك قيمتها 700 مليون دولار رفضت الشركة سدادها العام الماضي بدعوى أنها لم تعد متوافقة مع أحكام الشريعة ومخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة.

ولا تزال الدعاوى القضائية منظورة في محاكم إنجليزية وإماراتية.

وفي أحدت تطور صدر حكم جديد لصالح الدائنين الشهر الجاري حين رفض قاض بالمحكمة العليا في لندن محاولة من الشركة لإلغاء القرار الذي أصدره في نوفمبر تشرين الثاني بأن تعهد شراء الصكوك ساري المفعول وقابل للإنفاذ.