تراجع أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية 21% في 2017

القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الأحد أن صافي ربحها تراجع 20.9 بالمئة في 2017 بسبب فروق العملة.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن أرباحها الصافية غير المدققة بلغت 1.130 مليار جنيه (63.84 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.428 مليار جنيه في 2016.

عزت الشركة تراجع الأرباح إلى ”أثر سعر الصرف بمبلغ 645 مليون جنيه دائنة نتيجة لإعادة تقييم الأرصدة بالعملة الأجنبية عن عام 2016 نتيجة لقرارات تحرير سعر الصرف“.

حررت مصر سعر عملتها في نوفمبر تشرين الثاني 2016 لتفقد العملة المحلية نصف قيمتها.

تعمل سيدي كرير في إنتاج البتروكيماويات وتصنيع خطوط الأنابيب وتنتج الإيثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.

وزادت المبيعات 46.64 بالمئة إلى 5.018 مليار جنيه من 3.422مليار في 2016.

وتملك الشركة القابضة للبتروكيماويات 20 بالمئة من أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات بينما تحوز شركة البتروكيماويات المصرية والأهلي كابيتال وبنك الاستثمار سبعة بالمئة لكل منها وصندوق التأمين الاجتماعي 32 بالمئة ومصر للتأمين ثلاثة بالمئة وبنك ناصر اثنين بالمئة والباقي تداول حر في بورصة مصر.

(الدولار = 17.7 جنيه مصري)