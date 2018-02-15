مقدمة 1-الشرقية للدخان المصرية تستهدف 3.250 مليار جنيه ربحا في 2018-2019

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القاهرة 15 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة الشرقية للدخان المصرية اليوم الخميس إن مجلس إدارتها وافق على موازنة السنة المالية 2018-2019 متضمنة استهداف تحقيق صافي ربح بعد الضريبة قدره 3.250 مليار جنيه (183.3 مليون دولار) مقابل 1.4 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018 بزيادة 132.15 بالمئة.

تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.

وبلغ صافي ربح الشركة، التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، بعد الضريبة 2.32 مليار جنيه في الأشهر الستة حتى ديسمبر كانون الأول 2017 مقابل 890.4 مليون جنيه في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن مجلس الإدارة وافق على تقييم تكاليف الخامات والصادرات والسلع الاستثمارية في موازنة 2018-2019 على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيها للدولار.

تبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70 بالمئة من السوق المصرية مقابل 30 بالمئة لشركات أجنبية.

(الدولار = 17.73 جنيه مصري)