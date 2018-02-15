مقدمة 1-أرباح إيبيكو المصرية تقفز 41% في 2017 وتوصية بتوزيع 4.5 جنيه للسهم

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القاهرة 15 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) اليوم الخميس أن صافي الربح قفز بنحو 41 بالمئة في 2017 بدعم من المبيعات القوية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 4.5 جنيه (0.271 دولار) للسهم عن أرباح 2017 مقارنة مع 3.5 جنيه للسهم جرى توزيعها عن 2016.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 688.870 مليون جنيه (21.8 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 487.751 مليون جنيه في السنة السابقة.

وتعمل الشركة في إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والمستحضرات البيطرية والمبيدات الحشرية.

وارتفعت مبيعات الشركة 27.8 بالمئة في 2017 إلى 2.475 مليار جنيه.