FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
EG Company Results
February 26, 2018 / 7:36 AM / a day ago

ملخص-أرباح بالم هيلز المصرية ترتفع في الربع/4

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

    26 فبراير شباط (رويترز) - بالم هيلز:
    * صافي الربح المجمع بعد الضريبة وحقوق الأقلية 338.6 مليون
جنيه في
الربع الرابع مقارنة مع 235.7 مليون قبل عام.
    * الإيرادات المجمعة في الربع الرابع 1.85 مليار جنيه مقابل
1.97
مليار قبل عام.
    * بنهاية 2017 تجاوز حجم دفتر حجوزات المبيعات 11.8 مليار
جنيه.
    * الشركة تخطط لتسييل ذمم مدينة بما يصل إلى حوالي 1.8 مليار
جنيه
خلال العام منها 700 إلى 800 مليون خلال الربع الأول.
    * الشركة تتطلع لمبيعات جديدة بقيمة 12 مليار جنيه هذا العام
بدعم من
تدشين مشروع على مساحة ثلاثة آلاف فدان.
    * الشركة تستهدف صافي ربح يتجاوز 800 مليون جنيه في 2018.
    * الشركة تخطط لتسليم 1500 وحدة وإنفاق ملياري جنيه على
الإنشاء خلال
السنة المالية 2018.

    

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير احمد إلهامي)
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.