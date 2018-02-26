ملخص-أرباح بالم هيلز المصرية ترتفع في الربع/4

26 فبراير شباط (رويترز) - بالم هيلز: * صافي الربح المجمع بعد الضريبة وحقوق الأقلية 338.6 مليون جنيه في الربع الرابع مقارنة مع 235.7 مليون قبل عام. * الإيرادات المجمعة في الربع الرابع 1.85 مليار جنيه مقابل 1.97 مليار قبل عام. * بنهاية 2017 تجاوز حجم دفتر حجوزات المبيعات 11.8 مليار جنيه. * الشركة تخطط لتسييل ذمم مدينة بما يصل إلى حوالي 1.8 مليار جنيه خلال العام منها 700 إلى 800 مليون خلال الربع الأول. * الشركة تتطلع لمبيعات جديدة بقيمة 12 مليار جنيه هذا العام بدعم من تدشين مشروع على مساحة ثلاثة آلاف فدان. * الشركة تستهدف صافي ربح يتجاوز 800 مليون جنيه في 2018. * الشركة تخطط لتسليم 1500 وحدة وإنفاق ملياري جنيه على الإنشاء خلال السنة المالية 2018. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير احمد إلهامي)