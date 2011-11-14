هبوط طفيف لأرباح جهينة في الربع الثالث بسبب أسعار المواد الخام

من إيهاب فاروق

القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر انخفاض صافي ربحها 0.3 بالمئة في الربع/3 وارتفاعه 6.7 بالمئة في تسعة أشهر.

وعزا رئيس مجلس إدارة الشركة الانخفاض إلى زيادة تكلفة المبيعات بعد نمو أسعار المواد الخام والالبان.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 73.5 مليون جنيه (12.3 مليون دولار) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقابل 73.7 مليون جنيه.

وبلغت مبيعات الشركة 667.4 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل 536.4 مليون جنيه وبارتفاع 26.8 بالمئة بينما زادت تكلفة المبيعات 31.5 بالمئة إلى 475.5 مليون جنيه من 361.7 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010.

وعزا صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم انخفاض أرباح الربع الثالث إلى زيادة تكلفة المبيعات بعد "ارتفاع أسعار المواد الأعلاف والالبان والمركزات والفواكه."

وأنشأت جهينة في 2009 مزرعة ألبان بجانب استحواذها على عشرة آلاف فدان بهدف زراعة العلف الحيواني ومحاصيل زراعية لتدبير احتياجاتها وبيع المنتجات الزراعية داخل وخارج مصر.

وقال نيلز تومسون المدير العام للمصانع بشركة جهينة لرويترز في أغسطس آب الماضي ان "جهينة تعمل على تخفيض تكلفة الانتاج من خلال انشاء مزارع الألبان وزراعة محاصيل الفاكهة المستخدمة في العصائر من أجل تخفيض الأسعار مستقبلا."