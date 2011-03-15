نمو أرباح عامر جروب المصرية المجمعة 10.6 % في 2010 بعد انخفاض تكلفة النشاط

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القاهرة 15 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة عامر القابضة المصرية المجمعة اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحها بنسبة 10.6 بالمئة في 2010 بعد انخفاض تكلفة النشاط 11 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة في 31 ديسمبر كانون الأول 557 مليون جنيه(94.1 مليون دولار ) مقابل 503.6 مليون جنيه في 2009.

وستعقد المجموعة اجتماع الجمعية العامة العادية لها في 31 مارس اذار الجاري لمناقشة نتائج الأعمال.

وكشف تقرير مجلس إدارة المجموعة أن إجمالي الإيرادات بلغ 1.55 مليار جنيه مقابل 1.49 مليار جنيه في 2009 بنسبة نمو أربعة بالمئة بينما بلغت التكلفة 747.3 مليون جنيه مقابل 838.1 مليون قبل عام بتراجع 11 بالمئة.

وقالت المجموعة ان معظم الإيرادات "تتركز في إيرادات الاستثمار العقاري والبالغة نحو 1.3 مليار جنيه بنسبة 82 بالمئة من إجمالي الإيرادات."

وقال محسن عادل المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "رغم تنوع مصادر إيرادات الشركة وارتباطها بقطاع السياحة والاستثمار العقاري إلا أن هذا قد يؤدي لتشكيل ضغوط على قدرة الشركة على استمرار معدلات النمو في الفترة المقبلة."

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 4.56 مليار جنيه وبلغ رصيد النقدية (السيولة) 16 بالمئة من إجمالي الأصول.