بالم هيلز المصرية:المصروفات الإنشائية لن تتعدي مليار جنيه في 2011 .

(لإضافة بيان الشركة وتصريحات مسؤول)

القاهرة 15 مارس اذار (رويترز) - قالت شركة بالم هيلز للتعمير ‭PHDC.CA‬‏ ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة في البورصة اليوم إن مصروفاتها الإنشائية لن تتعدي مليار جنيه (169 مليون دولار) في 2011.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة نمو صافي أرباحها بعد حقوق الأقلية بنسبة 10.6 بالمئة في 2010 حيث بلغ صافي ربح الشركة في 31 ديسمبر كانون الأول 526 مليون جنيه مقابل 475.6 مليون جنيه في 2009.

وقالت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "المصروفات الإنشائية لن تتعدي مليار جنيه في 2011 نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة. نتوقع انخفاض الحجوزات والتعاقدات الجديدة أو انقطاعها بالكامل خلال النصف الأول من 2011."

وكشفت قائمة الدخل أن صافي إيرادات النشاط بلغت 1.76 مليار جنيه مقابل 1.14 مليار في 2009 في حين بلغت التكلفة 808.3 مليون جنيه في 2010 مقابل 454.5 مليون جنيه قبل عام بزيادة 77.8 بالمئة.

وقال محسن عادل المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "نتائج الأعمال عكست الارتفاع القوي في إيرادات النشاط والعوائد التشغيلية خاصة مع استقرار معدلات تسليم الوحدات السكنية."

وأكدت الشركة ان إجمالي الحجوزات بلغت 5.4 مليار جنيه في 2010 مقابل 2.7 مليار في 2009 بينما بلغت التعاقدات الجديدة 4.1 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار في 2009.

ونوه عادل إلى أن "هناك نمو كبير في تكاليف الشركة وهو ما قد يزيد من الأعباء على الشركة خلال الربع الأول الجاري من 2011 في ضوء عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى المبيعات الجديدة(2011)."