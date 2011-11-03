ملخص-بالم هيلز المصرية تتكبد خسارة مجمعة 99.1 مليون جنيه في 9 أشهر

3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - بالم هيلز للتعمير:

- تقول انها تكبدت خسائر مجمعة 99.1 مليون جنيه في 9 أشهر مقابل صافي ربح 345.1 مليون قبل عام.

- تقول انها تكبدت خسائر مجمعة 17.7 مليون جنيه في الربع/3 مقابل صافي ربح 153.7 مليون قبل عام.

- تقول انها حققت إيرادات مجمعة 135.3 مليون في الربع/3 مقابل 381.7 مليون قبل عام.

- تقول انها حققت إيرادات مجمعة 419.1 مليون في 9 أشهر مقابل 911.5 مليون قبل عام.