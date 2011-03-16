السويس للأسمنت تقر توزيع 3.90 جنيه للسهم و4.3 جنيه لأسمنت طره

(لإضافة تفاصيل بشأن أسمنت طره)

القاهرة 16 مارس اذار (رويترز) -وافق مساهمو شركة السويس للأسمنت أكبر شركة أسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية على توزيع 3.90 جنيه(0.66 دولار) للسهم عن أرباح 2010.

وبلغ صافي ربح الشركة - التي تملك ايتالسمنتي حصة كبيرة فيها - في 2010 بأكمله 1.2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار في 2009.

وكشف بيان الشركة الذي حصلت رويترز على نسخة منه عن موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على توزيع 3.90 جنيه للسهم عن أرباح 2010.

ووافقت الشركة أيضا على توزيع أرباح نقدية 4.3 جنيه للسهم بالنسبة لوحدتها أسمنت طره. وارتفع صافي ربح أسمنت طره في 2010 بنسبة 29.6 في المئة.

ويبلغ رأسمال السويس للأسمنت 909.282 مليون جنيه موزعا على 181.856 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.92 جنيه مصري)