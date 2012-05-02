مقدمة 1-مقابلة- صندوق النقد: على مصر بذل المزيد كي تحصل على مساعدة

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من مارتن دوكوبيل

دبي 2 مايو ايار (رويترز) - قال مسؤول بصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن على مصر أن تبذل المزيد كي تحصل على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بما في ذلك حشد دعم سياسي أوسع وتحديد مصادر أخرى لتمويل عجز في الميزانية يصل إلى 12 مليار دولار.

وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط في مقابلة مع رويترز إن مصر مازالت بحاجة إلى "بعض الإجراءات الفنية" لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجها الاقتصادي.

وسئل أحمد إن كان يعتقد أن هناك دعما سياسيا داخليا كافيا للبرنامج فقال "اعتقد أن عملية (الحصول على التأييد السياسي) تحرز تقدما لكنني لا اعتقد أننا وصلنا بعد الي مرحلة يمكننا عندها المضي قدما."

وأضاف قائلا "مازالت هناك حاجة الي مزيد من العمل لاغلاق هذه الملفات الثلاثة" مشيرا إلى البرنامج الاقتصادي والتأييد السياسي والمصادر البديلة للتمويل.

وقال أحمد بعد استعراض الافاق الاقتصادية الاقليمية في دبي "نحن مستعدون فور ايجاد دعائم هذا البرنامج أن نتحرك للأمام بسرعة نسبيا."

وتجري مصر محادثات مع الصندوق للحصول على برنامج اقراض بقيمة 3.2 مليار دولار طلبته القاهرة في وقت سابق من العام لكن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين يعارضه.