موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر

نيويورك 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مؤسسة موديز اليوم الأربعاء إنها خفضت تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحدة إلى ‪B2‬ من ‪B1‬ وعزت ذلك إلى اضطراب الوضع السياسي في البلاد وتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين.