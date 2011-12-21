موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر
نيويورك 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مؤسسة موديز اليوم الأربعاء إنها خفضت تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحدة إلى B2 من B1 وعزت ذلك إلى اضطراب الوضع السياسي في البلاد وتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين.
وقالت موديز أيضا إنها وضعت تصنيف السندات الحكومية المصرية قيد المراجعة لخفض آخر محتمل وإنها تعتقد أنه بدون مساعدة مالية سيجد البنك المركزي المصري صعوبة متنامية في المحافظة على سيولة كافية من الاحتياطيات الدولية في الأشهر أو السنوات القادمة.
وقالت موديز إن الضغط على ميزان المدفوعات المصري بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية سيتفاقم جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا.
ع ه - م ل (قتص)
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