مؤشر دبي يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر والبورصة المصرية تواصل مكاسبها

من برافين مينون

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - ارتفع مؤشر سوق دبي ‪.DFMGI‬ لأعلى مستوى له في أربعة أشهر اليوم الأربعاء في ظل آمال في نتائج ارباح قوية للشركات وصعود الأسهم الأوروبية مما دعم المعنويات بينما واصلت البورصة المصرية مكاسبها مع تفاؤل بشأن المناخ السياسي.

وقادت أسهم القطاع العقاري الارتفاعات في دبي مما ساعد على صعود مؤشر الإمارة 1.2 في المئة ليغلق عند أعلى مستوى له منذ 22 من سبتمبر أيلول.

وقال سعد الشلبي المحلل الفني والمتعامل لدى الرمز للأوراق المالية في أبوظبي "هناك اعتقاد أن الشركات العقارية الكبرى مثل إعمار سجلت نتائج إيجابية في الربع الأخير من العام."

وحقق سهم أرابتك القابضة للبناء أكبر مكسب وزاد خمسة بالمئة ليغلق مقتربا من أعلى مستوياته في عامين. وصعد سهم إعمار العقارية 2.2 في المئة.

ولم تعلن أغلب الشركات الكبرى في دولة الامارات العربية المتحدة نتائج أعمالها عن الربع الأخير للعام بعد.

وقفزت الأسهم الأوروبية وانتعش سعر اليورو عن أدنى مستوياته في أسبوع بعد أن أظهرت بيانات نموا أكبر من المتوقع للصناعات التحويلية الصينية في يناير كانون الثاني وأول نمو في قطاع الصناعات التحويلية الألماني في أربعة أشهر.

وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي <. EGX03> بنسبة 0.9 في المئة مواصلا صعوده هذا العام حيث زاد 29 في المئة بعد أن فقد نحو نصف قيمته في 2011.