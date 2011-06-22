دبي تتراجع بعد تأجيل قرار إم.إس.سي.آي واستقرار معظم الأسواق

من نادية سليم وسارة ميخائيل

دبي/القاهرة 22 يونيو حزيران (رويترز) - هبط مؤشر سوق دبي ‭ .DFMGI‬ اليوم الأربعاء بعد اعلان شركة ام.اس.سي.آي تأجيل قرارها بشأن رفع تصنيف أسواق الإمارات وقطر إلى سوق ناشئة بينما أغلقت معظم أسواق المنطقة مستقرة.

وتراجع مؤشر دبي 1.8 في المئة مسجلا أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 23 من مايو آيار بعد أن أعلنت شركة إم.إس.سي.آي للمؤشرات إنها سترجئ إلى ديسمبر كانون الأول قرارها بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف أسواق أبوظبي ودبي وقطر إلى وضع السوق الناشئة.

وأغلقت بورصتا أبوظبي وقطر مستقرتين إلى حد كبير.

وقالت شركة إم.إس.سي.آي إن سقف الملكية الأجنبية في قطر عند 25 في المئة سيظل عقبة أمام رفع التصنيف.

وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب للسيولة والتعاملات المرتبطة بالأسهم في المجموعة المالية-هيرميس "لكن حتى رغم ذلك فإن الانخفاض أقل من اثنين بالمئة في يوم الاعلان المتوقع من ام.اس.سي.آي يجعلني أقول إن السوق صامدة بشكل كبير.

"لا أعتقد أنه سيكون هناك موجة بيع كبيرة من الاجانب .. معظمها من الأفراد."

وانحدر سهم شركة سوق دبي المالي وهي شركة ادارة البورصات الوحيدة المدرجة في العالم العربي 5.4 بالمئة.