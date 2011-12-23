بيريوس يوافق على زيادة رأسماله 400 مليون يورو ويحاول بيع وحدته المصرية

أثينا 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قرر بنك بيريوس رابع أكبر بنك يوناني اليوم الجمعة زيادة رأسماله بقيمة 400 مليون يورو وكلف باركليز كابيتال بترتيب بيع وحدته المصرية في إطار جهود حثيثة للحصول على سيولة لمواجهة أزمة الديون في الداخل.

وبيريوس هو ثاني بنك يوناني يوافق مساهموه هذا الأسبوع على بيع أسهم ممتازة جديدة للحكومة وفقا لأحكام قانون لعام 2008 لحماية البنوك من الأزمة الائتمانية العالمية.

ويتعين على البنوك اليونانية جمع أموال وبيع أصول لتخفيف آثار خطة خفض الديون السيادية والتي سيقبل بمقتضاها حملة السندات من القطاع الخاص خصما بنسبة 50 في المئة للقيمة الاسمية لحيازاتهم من السندات الحكومية اليونانية.

وقال بنك بيريوس في بيان إن الزيادة المزمعة سترفع رأسماله من المستوى الأول نقطة مئوية واحدة إلى 8.1 بالمئة. وأمر البنك المركزي اليوناني البنوك بزيادة النسبة إلى عشرة بالمئة العام القادم.

وفي خطوة منفصلة قال بيريوس إنه اختار باركليز كابيتال ليساعده في بيع بنك بيريوس مصر. وأضاف البنك "سيبدأ البيع فورا" دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وفشلت محادثات لبيع الوحدة لبنك ستاندرد تشارترد الشهر الماضي بعد أن سحب البنك المدرج في بورصة لندن اهتمامه متعللا بتدهور المناخ الاقتصادي في مصر.

وقال مسؤول في بيريوس طلب عدم نشر اسمه لرويترز "هناك اهتمام بالشراء."

ويمتلك بيريوس مصر أصولا قيمتها 1.4 مليار يورو (1.83 مليار دولار) ومحفظة قروض قيمتها 791 مليون يورو وشبكة من 41 فرعا.

(الدولار يساوي 0.7654 يورو)