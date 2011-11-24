البنك المركزي يرفع فائدة ودائع ليلة 100 نقطة اساس

القاهرة 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - رفع البنك المركزي المصري اليوم الخميس سعر فائدته على ودائع ليلة واحدة 100 نقطة أساس وعلى الاقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس في تحرك كان مفاجأة للخبراء الاقتصاديين.

وكان هذا اول تغير يجريه البنك المركزي في اسعار فائدته منذ 17 من سبتمبر أيلول عام 2009. وتحددت فائدة الودائع لتصبح 9.25 في المئة وفائدة الاقراض 10.25 في المئة.