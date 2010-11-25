بلتون: تغطية الطرح العام لأسهم عامر جروب المصرية 5.8 مرة

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من دينا زايد

القاهرة 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت بلتون فايننشال اليوم الخميس إن الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم عامر جروب العقارية المصرية لاقى اقبالا كبيرا إذ عادلت طلبات الاكتتاب المعروض 5.8 مرة الأمر الذي يظهر طلبا جيدا من المستثمرين الأفراد.

وقال أسامة رشاد رئيس علاقات المستثمرين في بلتون لرويترز اليوم الخميس إن عامر جروب -التي تبيع منازل في مناطق ساحلية بمصر ومناطق أخرى- تلقت طلبات للاكتتاب في 478.9 مليون سهم مقارنة مع معروض يبلغ 82.1 مليون سهم.

وهذا هو ثاني طرح عام اولي في السوق الرئيسية بمصر منذ عام 2008 بعدما طرحت شركة جهينة للألبان والعصائر أسهمها للاكتتاب العام في يونيو حزيران.

وتفيد حسابات رويترز أن عامر طرحت أسهمها بسعر 2.8 جنيه مصري للسهم في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 5.7 مليار جنيه (98 مليون دولار).

وتتوقع عامر -التي تشمل مشروعاتها جولف بورتو الذي يشغل مساحة 2.2 مليون متر مربع في جبال العين السخنة على البحر الأحمر- أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال أسامة مراد من اراب فاينانس للسمسرة "معدل التغطية المرتفع يعكس قوة الطلب من المستثمرين الأفراد."