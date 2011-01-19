المجموعة المالية - هيرميس تتطلع إلى مزيد من الاستحواذات وسوق السندات

من شيرين المدني

شرم الشيخ (مصر) 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت المجموعة المالية - هيرميس أكبر بنك استثماري في مصر إنها تتطلع إلى مزيد من عمليات الاستحواذ بعدما اشترت حصة 65 بالمئة من بنك الاعتماد اللبناني أواخر العام الماضي.

وقال البنك الذي يتخذ من القاهرة مقرا ويمتلك أصولا تحت إدارته تصل قيمتها إلى 6.2 مليار دولار إنه يسعى أيضا إلى تحسين سوق السندات المصرية ويأمل في الاستفادة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تشجعها الحكومة.

وقال ياسر الملواني الرئيس التنفيذي للبنك خلال مقابلة مع رويترز "نحن نتطلع إلى افريقيا. افريقيا ستكون وجهتنا التالية في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية. وفي الأنشطة المصرفية التجارية نهتم كثيرا بالسوق السورية."

وسوريا التي منحت هيرميس رخصتين للأنشطة المصرفية الاستثمارية في ابريل نيسان هي واحدة من تسعة بلدان عربية يعمل فيها البنك.

وقال الملواني لرويترز الليلة الماضية "سوريا بلد مستقر جدا وأصبحت الحكومة جادة جدا فيما يتعلق بفتح (السوق). نشعر بأمان كبير في سوريا."

وبعدما باع البنك في يناير كانون الثاني 2010 حصة 28 بالمئة في بنك عودة اللبناني قال إن لديه فائضا يتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار سيستخدمه في عمليات شراء والاستثمار في أنشطة مصرفية جديدة.

واستخدم البنك هذا الفائض لشراء حصة 65 بالمئة في بنك الاعتماد اللبناني الخاص مقابل 542 مليون دولار.