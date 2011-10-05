محتالون يدعون تحويل أصول الزعماء العرب المخلوعين عبر الانترنت

من أوليفر هولمز

بيروت 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - يعرض محتالون ينتحلون هوية شخصيات مساعدين أو اقارب للزعماء العرب المخلوعين قدرا كبيرا من أموالهم عبر رسائل البريد الالكتروني مقابل تفاصيل الحسابات المصرفية للمرسل اليهم.

وقال تشستر ويسنيوسكي كبير مستشاري الأمن في شركة سوفوس التي تستخدم مرشحات معقدة للرسائل الالكترونية غير المرغوب فيها لتحديد رسائل الاحتيال الالكترونية "كم الهجمات التي رصدناها من هذا النوع هائل."

وفي رسالة تدعي محتالة انها زوجة الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي وتقول إنها تمكنت من الفرار إلى تونس وتبحث يائسة عن "شريك موثوق" به تحويل 25 مليون دولار من أموال القذافي.

وتقول الرسالة "لقد سئمت من هذه الحروب. يموت الناس كل يوم... أعرض 35 في المئة وستساعدني أيضا في استثمار حصتي البالغة 65 بالمئة في أي عمل تجاري مربح في بلدك... لكن إذا لم يتسن ذلك فارجو ان تحافظ على الاموال حتى تهدأ الاوضاع."

وتحاول رسائل البريد الإلكتروني الأخرى الوصول إلى تفاصيل مصرفية كاملة من المرسل اليهم حيث من المفترض تحويل الاموال للحساب. وغالبا ما يستنزف المحتالون اموال الحساب.

وقال آفي توريل الذي يعمل في شركة كومتاتش لأمن الانترنت "قصة حاكم مخلوع يحاول نقل الاموال خارج البلاد تبدو معقولة جدا بالإضافة إلى ما يتعلق بالأحداث الجارية مما يعطيها المزيد من المصداقية."

وأضاف "هذه يتيح للمحتالين أن يقولوا شيئا جديدا على عكس الحيل التقليدية التي ربما ألفها الناس."