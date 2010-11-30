سهم عامر جروب المصرية يرتفع 6.4 بالمئة أول أيام تداوله

القاهرة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - بلغ سعر سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية 2.98 جنيه (0.5 دولار) في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء أول أيام تداوله بالبورصة المصرية بزيادة 6.4 بالمئة عن سعر الطرح البالغ 2.80 جنيه.

وفتح السهم التعاملات على 2.92 جنيه قبل أن يرتفع إلى 2.98 بحلول الساعة 0835 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أطلقت عامر جروب طرحا أوليا لجمع 1.15 مليار جنيه مصري (199.3 مليون دولار) لعدد 410.7 مليون سهم بسعر 2.80 جنيه للسهم عبر طرح عام وخاص.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب في الطرح العام المعروض بواقع 5.8 مرة بينما تمت تغطية الطرح الخاص بنحو 3.5 مرة وهو الأمر الذي يظهر اقبالا جيدا من جانب المستثمرين الأفراد.

وهذا هو ثاني طرح عام اولي في السوق الرئيسية بمصر منذ عام 2008 بعدما طرحت شركة جهينة للألبان والعصائر أسهمها للاكتتاب العام في يونيو حزيران الماضي.

وتستثمر عامر جروب في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها بورتو السخنة وبورتو مارينا وبورتو طرطوس بسوريا بالاضافة إلى خمسة مراكز تجارية تابعة للمشروعات السابقة وفندقين خمس نجوم علاوة على عدد من سلاسل المطاعم مثل تشيليز وجوني كارينوس واستوديو مصر وآلان لونوتر وحلقة السمك ونايل سيتي.