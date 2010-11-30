سهم عامر جروب المصرية يغلق مرتفعا 3.6% في أول أيام تداوله

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القاهرة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أنهى سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) المصرية أول ايام تداوله في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء على سعر 2.90 جنيه (0.5 دولار) بارتفاع 3.6 بالمئة عن سعر الطرح البالغ 2.80 جنيه.

وبلغ أعلى سعر للسهم خلال الجلسة ثلاثة جنيهات وأدنى سعر 2.81 جنيه.

وفي وقت سابق هذا الشهر أطلقت عامر جروب طرحا أوليا لجمع 1.15 مليار جنيه مصري (199.3 مليون دولار) لعدد 410.7 مليون سهم بسعر 2.80 جنيه للسهم عبر طرح عام وخاص.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب في الطرح العام المعروض بواقع 5.8 مرة بينما تمت تغطية الطرح الخاص بنحو 3.5 مرة وهو الأمر الذي يظهر اقبالا جيدا من جانب المستثمرين الأفراد.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار لرويترز خلال مكالمة هاتفية اليوم إن السهم تأثر بثلاثة متغيرات "أولها ارتفاع حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب مما أدى لزيادة حجم المعروض من الأسهم للبيع مقارنة بالطلبات والنقص الواضح في السيولة بالسوق مما أضعف قدرة السوق على امتصاص حجم الأسهم المعروضة وتقلبات الأسواق العالمية مما أضعف شهية الأجانب على الشراء."

وهذا هو ثاني طرح عام أولي في السوق الرئيسية بمصر منذ عام 2008 بعدما طرحت شركة جهينة للألبان والعصائر أسهمها للاكتتاب العام في يونيو حزيران.

وتستثمر عامر جروب في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها بورتو السخنة وبورتو مارينا وبورتو طرطوس بسوريا بالاضافة إلى خمسة مراكز تجارية تابعة للمشروعات السابقة وفندقين خمس نجوم علاوة على عدد من سلاسل المطاعم.