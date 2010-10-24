صحيفة.. موبينيل المصرية تدرس اقتراض نحو ملياري جنيه

القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أفادت صحيفة المال المصرية إن الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) التي تتصدر سوق الهاتف المحمول المحلية من حيث عدد المشتركين تدرس اقتراض نحو ملياري جنيه مصري (347 مليون دولار) لتمويل توسع في شبكاتها وخدماتها.

وقالت الصحيفة نقلا عن حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة إن حجم القرض يتوقف على أوضاع السوق بالإضافة إلى محادثاتها مع البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري المملوك للدولة.

ويمنع البنك المركزي المصري موبينيل المملوكة بشكل مشترك لفرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم من الحصول على قروض جديدة لأن بنوكها الدائنة قد بلغت الحد الأقصى الذي يمكنها اقراضه لأي عميل واحد.

وعند حساب القروض المقدمة إلى الشركة يأخذ البنك في اعتباره قروض أوراسكوم تليكوم باعتبارها تملك حصة في موبينيل.

ونقلت المال عن قباني قوله إن موبينيل طلبت من البنكين التوسط لدى البنك المركزي لاستثناء الشركة من قواعد الحد الأقصى للائتمان بعد ادراج نتائج أعمال موبينيل ضمن القوائم المالية لشركة فرانس تليكوم وهو ما يسمح لها برفع سقف الائتمان الذي يمكنها الحصول عليه.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من موبينيل.

كان الرئيس التنفيذي لموبينيل قال في سبتمبر أيلول إن الشركة تدرس اصدار سندات بقيمة مليار جنيه. وأصدرت الشركة سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه في يناير كانون الثاني.