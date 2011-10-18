ستاندرد اند بورز تخفض تصنيفها الائتماني لمصر

نيويورك 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - خفضت ستاندرد اند بورز اليوم الثلاثاء تصنيفها الائتماني لمصر درجة واحدة معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.

وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسي أقل سلاسة من المتوقع وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد.

وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى ‪BB-‬ من ‪BB‬. وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى ‪BB-‬ من ‪BB+‬.

وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.