مصر تقترض 392 مليون دولار لتمويل خط المترو الرابع

القاهرة 19 مارس اذار (رويترز) - قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية اليوم الإثنين إن مصر ستحصل على قرض قيمته 392 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل إنشاء خط المترو الرابع في القاهرة.

وقالت الوزيرة فايزة أبو النجا بعد توقيع الاتفاق إن هذا المبلغ هو الشريحة الأولى من قرض بقيمة 1.28 مليار دولار بفائدة 0.2 بالمئة.

وسيمتد الخط الجديد الذي تقدر تكلفته بنحو 15 مليار جنيه (2.49 مليار دولار) من مدينة السادس من أكتوبر مرورا بموقع المتحف المصري الجديد قرب أهرامات الجيزة وصولا إلى جنوبي وسط القاهرة.

ومن المنتظر أن تبدأ الإنشاءات في سبتمبر أيلول وتستغرق سبعة أعوام. وافتتحت مصر الشهر الماضي المرحلة الأولى من الخط الثالث الذي يمتد من وسط المدينة إلى مطار القاهرة.

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(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)