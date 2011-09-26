المركزي المصري يطرح اتفاقات اعادة شراء بثلاثة مليارات جنيه

القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري انه سيطرح اتفاقات اعادة شراء لأجل سبعة أيام بثلاثة مليارات جنيه (502.84 مليون دولار) بسوق النقد غدا الثلاثاء بفائدة ثابتة 9.25 بالمئة.

واستحدث البنك مزادات اتفاقات اعادة الشراء الاسبوعية في مارس آذار لابقاء الفائدة قصيرة الاجل تحت السيطرة بعدما أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك.

وطلب البنك الأسبوع الماضي اتفاقات إعادة شراء بتسعة مليارات جنيه وقبل نفس المبلغ الذي طلبه.

(الدولار يساوي 5.9661 جنيه مصري)