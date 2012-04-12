وزير: مصر تتوقع الحصول على قرض صندوق النقد قبل تنصيب رئيس جديد

القاهرة 12 ابريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم الخميس إن مصر بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض وأعرب عن توقعه الحصول على القرض قبل تنصيب رئيس جديد لمصر في اواخر يونيو حزيران.

ولم يحدد السعيد موعدا لتوقيع مذكرة التفاهم ولكن قال إنه يتوقع الموافقة على القرض قبل 15 مايو ايار.

وقال "باذن الله سنأخذ القرض قبل وجود رئيس لمصر."

وكان السعيد يتحدث للصحفيين على هامش افتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية في السادس من اكتوبر مشارف القاهرة.

وقد زارت بعثة من صندوق النقد القاهرة هذا الشهر لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق. وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار من صندوق النقد في اعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات.