مساهمو موبينيل يقرون عدم توزيع أرباح عن 2011

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من إيهاب فاروق

القاهرة 22 مارس اذار (رويترز) - أقر مساهمو الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) ‭EMOB.CA‬‏ صاحبة أول شبكة محمول في مصر اليوم الخميس عدم توزيع أرباح عن عام 2011 الذي تكبدت فيه خسائر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال اسكندر شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة اليوم في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة "عدم توزيع أرباح هو القرار الأفضل في الوقت الحالي."

وكانت موبينيل قد وزعت في يناير كانون الثاني 2010 كوبونا نقديا بقيمة 9.19 جنيه (1.52 دولار) للسهم عن صافي أرباح أول تسعة أشهر من 2010 والأرباح المرحلة وكان ذلك هو أكبر توزيع في تاريخ الشركة. وفي يونيو حزيران الماضي وزعت موبينيل أرباحا نقدية على المساهمين بواقع 3.16 جنيه للسهم من رصيد الأرباح المرحلة للشركة.

ولكن الشركة تكبدت خسارة مجمعة قدرها 252.777 مليون جنيه في 2011 مقابل صافي ربح 1.359 مليار جنيه في 2010.

وكان الرئيس التنفيذي لموبينيل ايف جوتيه قال في 20 فبراير شباط المنصرم في بيان صحفي إن نتائج 2011 "تظهر بوضوح مدى التحديات التي واجهتها الشركة في أجواء سياسية واجتماعية واقتصادية مضطربة."

وأدت الاضطرابات التي أعقبت الاطاحة بمبارك لتعطل أنشطة الأعمال في مصر. وواجهت موبينيل تراجعا في عدد المشتركين بسبب رسم ساخر بثه مؤسس الشركة في يونيو حزيران واعتبر مسيئا للاسلام