تدني أسعار الأسهم المصرية يرشحها لاستمرار الصعود

من إيهاب فاروق

القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - توقع محللون استمرار صعود البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المقبل وسط تدني أسعار الاسهم لمستويات مغرية للعديد من المستثمرين لاقتناص صفقات بأسعار زهيدة.

وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات شبه جماعية خلال تداولات الاسبوع الجاري بدفع من فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية بمصر ووصول الاسعار لمستويات متدنية.

وارتفعت الأسهم خلال جلسات الاحد والثلاثاء والاربعاء والخميس ولم تنخفض الا في تعاملات الاثنين تأثرا باشتباكات الأحد الا انها سريعا ما قلصت خسائرها بنهاية الجلسة.

وكان محتجون مسيحيون اشتبكوا مع الشرطة العسكرية الأحد الماضي مما اسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل في القاهرة واصابة المئات.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "مستوى أسعار الاسهم بالبورصة المصرية يغري أي مستثمر بالاستحواذ على حصص من الشركات بأسعار زهيدة. وهو ما يغري الآن المتعاملين العرب والأجانب للعودة من جديد ودخول السوق المصري."

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬‏ اليوم 2.5 بالمئة إلى 4152 نقطة ليزيد مكاسبه خلال الاسبوع المنصرم إلى نحو 5.1 بالمئة.

وكسبت الأسهم حوالي 11.44 مليار جنيه (1.92 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوع لتقلص إجمالي الخسائر السنوية إلى نحو 177.75 مليار جنيه منذ بداية العام.